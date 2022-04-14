LUNARBITS

Lunarbits, Space Blue'daki Lunarbits kurucuları tarafından düzenlenen özel bir taşıma yükünde (Lunaprise Mission) SpaceX Falcon 9'da fırlatıldı ve şimdi ikizleri, Justin Timberlake, KPop yıldızları, Taylor Swift, profesyonel sporcular ve 222'den fazla hayran kitlesine ulaşan 2 içerik projesinden sanatçıları içeren Space Blue sanatçı ekosistemi için bitcoin sıralı rozetleri token ödülü olarak kaydedildi. Dünya çapında 5 milyar, tüm hatıraları ve müzikleri artık aydaki ilk müzede arşivlenen ve dünya çapındaki koleksiyonculara ve hayranlara para kazandıracak.

Kripto AdıLUNARBITS

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz222,222,222

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBTCRUNES

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.