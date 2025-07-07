LVVA

Levva, tüm ağır işleri sizin için yapan AI destekli DeFi portföy yöneticinizdir. AI yardımcı pilotumuz, yatırım stratejilerini hedeflerinize göre uyarlayarak, getiri optimizasyonunu güvenli bir şekilde otomatikleştirir ve portföyünüz üzerinde sıfır karmaşıklıkla tam kontrol sağlar. DeFi’ye yeni başlamış olun ya da profesyonel olun, Levva her şeyi zahmetsiz, güvenli ve optimize edilmiş hale getirir, böylece varlıklarınız sizin için çalışırken önemli olanlara odaklanabilirsiniz.

Kripto AdıLVVA

SıralamaNo.3658

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz2,000,000,000

Toplam Arz1,250,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.007675062736687577,2025-09-04

En Düşük Fiyat0.001758171727495775,2025-07-07

Herkese Açık Blok ZinciriETH

