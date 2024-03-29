LYNX

Lynex, Linea blok zincirinde çığır açan bir merkeziyetsiz borsa (DEX) ve likidite pazarı olarak ortaya çıkmıştır ve aynı zamanda kullanıcılar ile DAO'ların dinamik protokol ekosistemimiz içinde çeşitli eylemlerde bulunabilecekleri bir merkezdir. Lynex, token swapına, likidite sağlayıcısı olarak $LYNX kazanmaya, seçmen rüşveti almaya ve alım satım gelirini en üst düzeye çıkarmak için emisyonların yönünü etkilemeye izin verir.

Kripto AdıLYNX

SıralamaNo.3119

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.09%

Dolaşımdaki Arz29,165,560

Maksimum Arz

Toplam Arz303,516,776.5727028

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.4897940794705813,2024-03-29

En Düşük Fiyat0.002523053648710658,2025-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriLINEA

Lynex, Linea blok zincirinde çığır açan bir merkeziyetsiz borsa (DEX) ve likidite pazarı olarak ortaya çıkmıştır ve aynı zamanda kullanıcılar ile DAO'ların dinamik protokol ekosistemimiz içinde çeşitli eylemlerde bulunabilecekleri bir merkezdir. Lynex, token swapına, likidite sağlayıcısı olarak $LYNX kazanmaya, seçmen rüşveti almaya ve alım satım gelirini en üst düzeye çıkarmak için emisyonların yönünü etkilemeye izin verir.

Sektör

