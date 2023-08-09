M87

Messier (M87), token sahiplerine ve kullanıcılarına sürdürülebilir değer sunmak için tasarlanmış kapsamlı, çok katmanlı bir yardımcı program ekosistemi geliştirmektedir. Bu ekosistemin temelinde cesur bir vizyon yatmaktadır: merkeziyetsiz finans (DeFi), gerçek dünya kamu hizmeti ve en son yapay zeka teknolojilerini sorunsuz bir şekilde tek bir gelir getirici altyapıda birleştirmek.

Kripto AdıM87

SıralamaNo.1132

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz884,846,293,944

Maksimum Arz884,846,293,944

Toplam Arz884,846,293,944

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000146502954890166,2024-12-12

En Düşük Fiyat0.000000027472780135,2023-08-09

Herkese Açık Blok ZinciriETH

