MAJOR

Major, TON platformunun ve blok zincirinin popülaritesini artırmak için oluşturulan benzersiz bir fikir ve uygulama ile Telegram'da bir Oyna Kazan oyunudur.

Kripto AdıMAJOR

SıralamaNo.1148

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)9.68%

Dolaşımdaki Arz83,349,868

Maksimum Arz99,999,999

Toplam Arz99,999,999

Dolaşım Oranı0.8334%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği36.74652684233143,2024-11-27

En Düşük Fiyat0.035766271238555546,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriTONCOIN

Toplam Arz: 100000000 MAJOR.

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

