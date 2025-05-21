MAMO

$MAMO, günlük kullanıcılar için tasarlanmış akıllı bir finansal asistan ve Web3 dApp'tir. Amacı, kullanıcıların paralarını basit, net ve stressiz bir şekilde takip etmelerine, büyütmelerine ve anlamalarına yardımcı olmaktır. Küçük yatırma tutarlarına ve tutarlı alışkanlıklara önem vererek, akıllı finansal araçlar ve coğrafi konum teknolojisini kullanarak daha kişiselleştirilmiş bir finansal deneyim sunar.

Kripto AdıMAMO

SıralamaNo.920

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.28%

Dolaşımdaki Arz510,919,246.39666665

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.5109%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.22899592575840663,2025-08-06

En Düşük Fiyat0.008852057250820835,2025-05-21

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sosyal Medya

