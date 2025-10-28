MARS4

Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots.

Kripto AdıMARS4

SıralamaNo.2794

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz2,483,082,772

Maksimum Arz4,000,000,000

Toplam Arz4,000,000,000

Dolaşım Oranı0.6207%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği39.70381443492789,2025-10-28

En Düşük Fiyat0.000045727207216129,2025-11-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
ELIZAOS Etkinliği
