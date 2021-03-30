MARSH

Unmarshal, DeFi uygulamaları için özelleştirilebilir verileri düzenlemek üzere bir blok zinciri dizinleri ağından oluşan Zincirden Bağımsız bir blok zinciri protokolüdür. Binance Akıllı Zincir, Polkadot Network ve Solana'nın desteğiyle sinerjik bir şekilde inşa edilen Unmarshal, DeFi ekonomisini ilerletmek için veri toplama, dağıtma ve yorumlamayı yeniden canlandırmayı amaçlamaktadır.

Kripto AdıMARSH

SıralamaNo.2684

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.87%

Dolaşımdaki Arz67,642,378.86061752

Maksimum Arz0

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği11.93179664,2021-03-30

En Düşük Fiyat0.003492896440558856,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaUnmarshal, DeFi uygulamaları için özelleştirilebilir verileri düzenlemek üzere bir blok zinciri dizinleri ağından oluşan Zincirden Bağımsız bir blok zinciri protokolüdür. Binance Akıllı Zincir, Polkadot Network ve Solana'nın desteğiyle sinerjik bir şekilde inşa edilen Unmarshal, DeFi ekonomisini ilerletmek için veri toplama, dağıtma ve yorumlamayı yeniden canlandırmayı amaçlamaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
MARSH/USDT
Unmarshal
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (MARSH)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
MARSH/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (MARSH)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...