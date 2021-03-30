MARSH

Unmarshal, DeFi uygulamaları için özelleştirilebilir verileri düzenlemek üzere bir blok zinciri dizinleri ağından oluşan Zincirden Bağımsız bir blok zinciri protokolüdür. Binance Akıllı Zincir, Polkadot Network ve Solana'nın desteğiyle sinerjik bir şekilde inşa edilen Unmarshal, DeFi ekonomisini ilerletmek için veri toplama, dağıtma ve yorumlamayı yeniden canlandırmayı amaçlamaktadır.

Kripto AdıMARSH

SıralamaNo.2684

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.87%

Dolaşımdaki Arz67,642,378.86061752

Maksimum Arz0

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği11.93179664,2021-03-30

En Düşük Fiyat0.003492896440558856,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

