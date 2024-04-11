MASA

Masa, merkeziyetsiz yapay zeka veri ve LLM ağıdır. Kullanıcılar, yapay zeka uygulamalarına güç sağlamak için verilerine ve işlemlerine sahip olabilir, bunları paylaşabilir ve bunlardan kazanç elde edebilir.

Kripto AdıMASA

SıralamaNo.1385

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.07%

Dolaşımdaki Arz1,193,509,248.7588093

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,565,199,385.964647

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.6069605621889724,2024-04-11

En Düşük Fiyat0.002832894596655614,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

