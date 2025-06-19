MAT

Matchain, Paris Saint Germain'in 550 milyon hayranından başlayarak, MatchID (Yapay Zekâ destekli merkeziyetsiz kimlik), MatchHUB (kullanımı kolay kayıt uygulaması) ve küresel marka ortaklıkları aracılığıyla basit bir kullanıcı deneyimi ile yüz milyonlarca kripto kullanıcısı olmayan kullanıcıyı kimlik ve veri egemenliğine odaklanan, yapay zekâ destekli yüksek performanslı bir BNB Katman 2'dir. Aynı zamanda, kullanıcıları ve verileri büyük ölçekte toplar ve bunlardan gelir elde eder.

Kripto AdıMAT

SıralamaNo.1646

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)14.28%

Dolaşımdaki Arz11,843,887.39084784

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz49,041,546.25762494

Dolaşım Oranı0.1184%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği6.672668572600626,2025-06-19

En Düşük Fiyat0.2061274628212859,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

