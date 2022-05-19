MBD

Metaverse Business District (MBD), metaverse'de sezgisel bir dijital zincirler arası platform oluşturarak her bireyin finansal özgürlüğüne sahip olması ve onu kontrol etmesi için güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Proje, her benzersiz bireyin yanı sıra topluluklar, işletmeler ve hayır kurumları için adil hizmetlerin kolayca bulunabildiği merkeziyetsiz, fotogerçekçi bir dijital dünyada gelişme fırsatı sağlayacaktır.

Kripto AdıMBD

SıralamaNo.2899

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz25,940,635,420

Maksimum Arz40,000,000,000

Toplam Arz40,000,000,000

Dolaşım Oranı0.6485%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.014133445527232025,2022-05-19

En Düşük Fiyat0.000001013727336322,2023-10-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaMetaverse Business District (MBD), metaverse'de sezgisel bir dijital zincirler arası platform oluşturarak her bireyin finansal özgürlüğüne sahip olması ve onu kontrol etmesi için güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Proje, her benzersiz bireyin yanı sıra topluluklar, işletmeler ve hayır kurumları için adil hizmetlerin kolayca bulunabildiği merkeziyetsiz, fotogerçekçi bir dijital dünyada gelişme fırsatı sağlayacaktır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.