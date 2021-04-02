MBL

【MBL】MovieblocMovieBloc, blockchain teknolojisine dayalı bir film dağıtım platformudur. İçerik oluşturucular şeffaf gelir içeriği, izleyici verileri ve yayınlanmak üzere adil bir şans elde eder. İzleyici, çeşitli film çalışmalarına erişebilir ve gelir için MovieBloc ekosistemine küratöryel, yabancı dil altyazıları ve pazarlama tasarımları sağlayabilir.

Kripto AdıMBL

SıralamaNo.710

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz18,935,887,214

Maksimum Arz30,000,000,000

Toplam Arz30,000,000,000

Dolaşım Oranı0.6311%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.0012 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği0.04599472,2021-04-02

En Düşük Fiyat0.000767721148402,2020-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriONT

Sektör

Sosyal Medya

