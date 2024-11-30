MBP

Günlük yaşamın çeşitli yönlerinde devrim yaratmak için yapay zekânın kripto ile buluştuğu MBP COIN'e hoş geldiniz! Kendimizi, dünya çapındaki kullanıcılar için verimliliği, rahatlığı ve erişilebilirliği artıran yenilikçi çözümler oluşturmak için yapay zekânın gücünden yararlanmaya adadık. MBP Coin'de, çeşitli alanlarda benzersiz çözümler sunmak için gelişmiş yapay zekâ algoritmaları ve blok zinciri teknolojisi kullanılmaktadır. BEP20 protokolü üzerine inşa edilen token, ölçeklenebilirlik, güvenlik ve diğer merkeziyetsiz uygulamalarla birlikte çalışabilirlik sağlar.

Kripto AdıMBP

SıralamaNo.2036

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)4.29%

Dolaşımdaki Arz15,994,914

Maksimum Arz200,000,000

Toplam Arz200,000,000

Dolaşım Oranı0.0799%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.10762953707148361,2025-07-18

En Düşük Fiyat0.03374812281832514,2024-11-30

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaGünlük yaşamın çeşitli yönlerinde devrim yaratmak için yapay zekânın kripto ile buluştuğu MBP COIN'e hoş geldiniz! Kendimizi, dünya çapındaki kullanıcılar için verimliliği, rahatlığı ve erişilebilirliği artıran yenilikçi çözümler oluşturmak için yapay zekânın gücünden yararlanmaya adadık. MBP Coin'de, çeşitli alanlarda benzersiz çözümler sunmak için gelişmiş yapay zekâ algoritmaları ve blok zinciri teknolojisi kullanılmaktadır. BEP20 protokolü üzerine inşa edilen token, ölçeklenebilirlik, güvenlik ve diğer merkeziyetsiz uygulamalarla birlikte çalışabilirlik sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.