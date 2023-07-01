MCN

MCN (Multi-Community Network), oyuncuların oyun eğlencesiyle etkileşim kurma ve bundan kazanç sağlama yöntemlerinde devrim yaratan yenilikçi bir GameFi platformudur. Blok zinciri üzerine inşa edilen ve topluluk odaklı MCN, DeFi, NFT ve finansal mekanizmaların avantajlarını sürükleyici oyun Sistemleri ile birleştirir.

Kripto AdıMCN

SıralamaNo.2023

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)12.47%

Dolaşımdaki Arz12,000,000

Maksimum Arz12,000,000

Toplam Arz12,000,000

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi2023-07-01 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.1 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği9.457790290498655,2024-12-29

En Düşük Fiyat0.0515065736480156,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

MCN (Multi-Community Network), oyuncuların oyun eğlencesiyle etkileşim kurma ve bundan kazanç sağlama yöntemlerinde devrim yaratan yenilikçi bir GameFi platformudur. Blok zinciri üzerine inşa edilen ve topluluk odaklı MCN, DeFi, NFT ve finansal mekanizmaların avantajlarını sürükleyici oyun Sistemleri ile birleştirir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
