MCOIN

MCOIN, gelecek milyar kullanıcıyı Web3'e getirmek için inşa edilmiş güvenli ve geliştirici dostu bir blok zinciri olan M20 Chain yerel tokenidir. M20, alım satım araçları, Oyna-Kazan oyunları ve nihayetinde eğitim programları, pazarlama ve ticari fırsatlar ve sanal eğlence hizmetleri sunan açık bir Metaverse için temel altyapı olarak hizmet veren web3 kurucuları ve yaratıcılarının ekosistemini genişletmeye katkıda bulunacak kripto ekonomisini hızlandırmak için tasarlanmıştır. Projenin temel amacı, ekosistemleri çok zincirli bir yaklaşımla daha geniş bir topluluk tarafından erişilebilir kılmaktır. MCOIN, kullanıcıların birçok farklı ekosisteme erişebileceği bir köprü oluşturacaktır.

Kripto AdıMCOIN

SıralamaNo.1089

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.24%

Dolaşımdaki Arz177,000,000

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz500,000,000

Dolaşım Oranı0.354%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği40.36127143566686,2023-02-23

En Düşük Fiyat0.000084571521226012,2023-02-23

Herkese Açık Blok ZinciriMCOIN

HakkındaMCOIN, gelecek milyar kullanıcıyı Web3'e getirmek için inşa edilmiş güvenli ve geliştirici dostu bir blok zinciri olan M20 Chain yerel tokenidir. M20, alım satım araçları, Oyna-Kazan oyunları ve nihayetinde eğitim programları, pazarlama ve ticari fırsatlar ve sanal eğlence hizmetleri sunan açık bir Metaverse için temel altyapı olarak hizmet veren web3 kurucuları ve yaratıcılarının ekosistemini genişletmeye katkıda bulunacak kripto ekonomisini hızlandırmak için tasarlanmıştır. Projenin temel amacı, ekosistemleri çok zincirli bir yaklaşımla daha geniş bir topluluk tarafından erişilebilir kılmaktır. MCOIN, kullanıcıların birçok farklı ekosisteme erişebileceği bir köprü oluşturacaktır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.