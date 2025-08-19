MEA

MECCA (MEA), gerçek dünyadaki Web3 ödemeleri ve ödül ekosistemidir. Tek bir token ile çevrimiçi/çevrimdışı ödemeleri ve içerik erişimini sorunsuz bir şekilde birbirine bağlar.

Kripto AdıMEA

SıralamaNo.1787

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.04%

Dolaşımdaki Arz207,999,116.698299

Maksimum Arz4,000,000,000

Toplam Arz3,999,999,116.698299

Dolaşım Oranı0.0519%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.028902834970814705,2025-08-19

En Düşük Fiyat0.003271073846426104,2025-08-28

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

