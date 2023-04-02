MEER

Qitmeer Network, dağıtık uygulamalar ve kuruluşlar için kapsamlı çözümler sağlamayı amaçlayan, MeerDAG konsensüsüne dayalı bir halka açık blok zinciridir. MeerDAG konsensüs protokolü ve Katman1+Katman2 çok katmanlı ağ yapısı ile Qitmeer Network, blok boyutu ve ağ tıkanıklığı gibi sorunları ele alarak ağ verimini ve performansını önemli ölçüde artırır. Ayrıca, çok çeşitli uygulama senaryolarını ve ekosistem projelerini desteklemek için mükemmel ölçeklenebilirlik ve uyumluluk sergileyen, istikrarlı ve güvenli bir değer katmanı ile esnek ve ölçeklenebilir bir uygulama katmanı sunar.

Kripto AdıMEER

SıralamaNo.4519

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz210,240,000

Toplam Arz101,934,552.26612261

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.2967588641864074,2023-04-02

En Düşük Fiyat0.002546071135921058,2025-07-11

Herkese Açık Blok ZinciriMEER

Sektör

Sosyal Medya

