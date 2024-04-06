MEE

Medieval Empires, 13. yüzyılın sonlarında günümüzün modern Türkiye'sinde geçen ayrıntılı, çok oyunculu bir çevrimiçi strateji oyunudur. Oyunun hikayesi başlangıçta bir kabile savaşçısı ve Kayı Boyu'nun ünlü lideri olan Ertuğrul Gazi'ye odaklanıyor.

Kripto AdıMEE

SıralamaNo.1891

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.03%

Dolaşımdaki Arz559,411,443

Maksimum Arz0

Toplam Arz2,645,854,978.9367967

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.03192242320977911,2024-04-06

En Düşük Fiyat0.002133638045692845,2025-11-04

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

HakkındaMedieval Empires, 13. yüzyılın sonlarında günümüzün modern Türkiye'sinde geçen ayrıntılı, çok oyunculu bir çevrimiçi strateji oyunudur. Oyunun hikayesi başlangıçta bir kabile savaşçısı ve Kayı Boyu'nun ünlü lideri olan Ertuğrul Gazi'ye odaklanıyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
MEE/USDT
Medieval Empires
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (MEE)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
MEE/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (MEE)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...