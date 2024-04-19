MERL

Merlin Chain, ZK-Rollup ağını, merkeziyetsiz oracle ağını, Veri Kullanılabilirliğini ve zincir üzerindeki BTC dolandırıcılık kanıt modüllerini entegre eden bir Bitcoin Katman 2 tokenidir.

Kripto AdıMERL

SıralamaNo.98

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)18.35%

Dolaşımdaki Arz1,051,977,508

Maksimum Arz2,100,000,000

Toplam Arz2,100,000,000

Dolaşım Oranı0.5009%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.54701444602571,2024-04-19

En Düşük Fiyat0.07122948634211385,2025-04-16

Herkese Açık Blok ZinciriMERLIN

HakkındaMerlin Chain, ZK-Rollup ağını, merkeziyetsiz oracle ağını, Veri Kullanılabilirliğini ve zincir üzerindeki BTC dolandırıcılık kanıt modüllerini entegre eden bir Bitcoin Katman 2 tokenidir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

Borsa
Loading...