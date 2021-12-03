METAHERO

Metahero, oyunlarda, VR'de, sosyal medyada ve çevrimiçi moda ortamlarında kullanılmak üzere ultra gerçekçi 3D avatarlar ve sanal öğeler üreten 3D tarama ve modelleme teknolojisini pazara sunar. Bu teknolojiyle gerçek dünyadaki sanat eserlerinden ve koleksiyonlardan NFT'ler oluşturulabilir.

Kripto AdıMETAHERO

SıralamaNo.1467

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz5,095,643,290

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz9,766,213,274

Dolaşım Oranı0.5095%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.25184993363636166,2021-12-03

En Düşük Fiyat0.00028889800020885,2024-12-17

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaMetahero, oyunlarda, VR'de, sosyal medyada ve çevrimiçi moda ortamlarında kullanılmak üzere ultra gerçekçi 3D avatarlar ve sanal öğeler üreten 3D tarama ve modelleme teknolojisini pazara sunar. Bu teknolojiyle gerçek dünyadaki sanat eserlerinden ve koleksiyonlardan NFT'ler oluşturulabilir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
METAHERO/USDT
Metahero
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (METAHERO)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
METAHERO/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (METAHERO)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...