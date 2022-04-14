META

METARACE is a blockchain game based on horse racing. It will use BEP-721 standard non-fungible and replaceable tokens, respectively. METARACE’s gameplay includes two main components: collection and horse racing. The collection’s core is to acquire and trade rare virtual items, including horses, jockeys, accessories and decorations. The game’s collectables component design simulates traditional scarcity-based collection games or activities, such as card trading or model collection. METARACE will be a game experience similar to traditional horse racing games. Players will take their collectables (horses, jockeys, decorations) to participate in the race and get rewards (Play To Earn). The gameplay is to overlook the selected track through a 2.5D perspective, and players control the acceleration and steering of their horses.

Kripto AdıMETA

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

META/USDT
Metarace
24 sa En Yüksek
24 sa En Düşük
24 sa Hacim (META)
24 sa Hacim (USDT)
24 sa En Yüksek
24 sa En Düşük
24 sa Hacim (META)
24 sa Hacim (USDT)
