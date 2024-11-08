MEY

Mey Network, MeyFi ve Meychain tarafından desteklenen, güvenli, ölçeklenebilir ve verimli varlık tokenizasyonu ve merkeziyetsiz finans sağlayan yenilikçi bir ekosistemdir. Mey Network, gayrimenkul yatırımı, yönetimi ve işlemlerinde devrim yaratmayı amaçlayan küresel bir tokenize gayrimenkul yatırım platformudur.

Kripto AdıMEY

SıralamaNo.686

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,05%

Dolaşımdaki Arz284 309 283,03

Maksimum Arz2 300 000 000

Toplam Arz2 300 000 000

Dolaşım Oranı0.1236%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.4906243303518219,2024-12-12

En Düşük Fiyat0.02039484590784851,2024-11-08

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

