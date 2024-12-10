ME

Toplam Arz: 1000000000 ME.$ME, MagicEden liderliğindeki zincirler arası ekosistem süper Dapp stratejisini desteklemeye kararlıdır. Bu strateji temel olarak farklı ekosistemlerden daha fazla kullanıcı edinmeye odaklanmakta ve kullanıcıların Magic Eden mobil cüzdanında çok zincirli varlıklarla alım satım yapmasına olanak sağlamaktadır.

Kripto AdıME

SıralamaNo.384

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)6.25%

Dolaşımdaki Arz167,482,757.671016

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz999,994,322.621579

Dolaşım Oranı0.1674%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği13.238140041584465,2024-12-10

En Düşük Fiyat0.23373150861650224,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.