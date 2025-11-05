MFUN

MemeMarket is the first AI-powered on-chain prediction market for meme coins on Solana. It fuses Pump.fun’s viral mechanics with Polymarket’s market depth, enhanced by oracle-verified pricing, a revolutionary $MFUN-powered liquidity engine, and smarter, more capital-efficient tools — all designed for the next 100M retail users. The platform transforms chaotic meme coin speculation into structured, yield-generating trading, offering traders fresh, high-ROI opportunities aligned with real market flows — while eliminating centralized control and manipulation risks.

Kripto AdıMFUN

SıralamaNo.4776

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.03535644078933942,2025-11-05

En Düşük Fiyat0.000032327383376385,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+

MFUN/USDT
MemeMarket
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (MFUN)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
