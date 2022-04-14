MF

MetaFighter, Street Fighter, Mortal Kombat gibi atari klasiklerinin özünü yakalayan ve aynı zamanda oyuncuları oyunları için ödüllendiren bir oyun içi ekonomi sunan beceri tabanlı bir Oyna Kazan dövüş oyunudur.

Kripto AdıMF

SıralamaNo.3366

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz614,033,258.18

Maksimum Arz1,500,000,000

Toplam Arz1,500,000,000

Dolaşım Oranı0.4093%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.061295368195924654,2022-04-14

En Düşük Fiyat0.000033149154696201,2025-04-07

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaMetaFighter, Street Fighter, Mortal Kombat gibi atari klasiklerinin özünü yakalayan ve aynı zamanda oyuncuları oyunları için ödüllendiren bir oyun içi ekonomi sunan beceri tabanlı bir Oyna Kazan dövüş oyunudur.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.