MGO

Mango Network｜Çoklu VM Omni-Chain Altyapı Ağı Move ve OPStack'in temel avantajlarını birleştirir | MoveVM ve EVM'yi destekler. Mango Network, Web3 uygulamaları ve DeFi protokollerinde parçalanmış kullanıcı deneyimi ve likidite gibi birçok sorunlu noktayı ele alan, Çoklu VM Omnichain Altyapı Ağına sahip bir K1'dir. 29.745K TPS'nin üzerinde, OPStack teknolojisi ve Move'un temel avantajlarını entegre ederek, zincirler arası iletişim ve çoklu sanal makine birlikte çalışabilirliğini destekleyen verimli bir blok zinciri ağı oluşturur ve geliştiricilere ve kullanıcılara güvenli, modüler ve yüksek performanslı Web3 altyapısı sağlar.

Kripto AdıMGO

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriMANGO

Sektör

Sosyal Medya

