MGT

Moongate, gerçek dünya etkinlikleri için bir farkındalık varlığı protokolüdür. Markaların erişim, ödüller ve topluluk katılımı için akıllı tokenler arz etmesini sağlarken, tüketiciler de dijital cüzdanlarında varlık olarak kendi katılım verilerine sahip olurlar. Veri pazarımız aracılığıyla kullanıcılar, ödüllerin kilidini açmak için verilerini markalarla paylaşabilir ve reklam harcamalarını Google gibi platformlardan doğrudan son kullanıcıya yönlendirebilir - Farkındalık ekonomisinde değer değişimi için yeni bir model.

Kripto AdıMGT

SıralamaNo.4401

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.09888180119667565,2024-11-28

En Düşük Fiyat0.000240897685902241,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaMoongate, gerçek dünya etkinlikleri için bir farkındalık varlığı protokolüdür. Markaların erişim, ödüller ve topluluk katılımı için akıllı tokenler arz etmesini sağlarken, tüketiciler de dijital cüzdanlarında varlık olarak kendi katılım verilerine sahip olurlar. Veri pazarımız aracılığıyla kullanıcılar, ödüllerin kilidini açmak için verilerini markalarla paylaşabilir ve reklam harcamalarını Google gibi platformlardan doğrudan son kullanıcıya yönlendirebilir - Farkındalık ekonomisinde değer değişimi için yeni bir model.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
MGT/USDT
Moongate
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (MGT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
MGT/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (MGT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...