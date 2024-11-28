MGT

Moongate, gerçek dünya etkinlikleri için bir farkındalık varlığı protokolüdür. Markaların erişim, ödüller ve topluluk katılımı için akıllı tokenler arz etmesini sağlarken, tüketiciler de dijital cüzdanlarında varlık olarak kendi katılım verilerine sahip olurlar. Veri pazarımız aracılığıyla kullanıcılar, ödüllerin kilidini açmak için verilerini markalarla paylaşabilir ve reklam harcamalarını Google gibi platformlardan doğrudan son kullanıcıya yönlendirebilir - Farkındalık ekonomisinde değer değişimi için yeni bir model.

Kripto AdıMGT

SıralamaNo.4401

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.09888180119667565,2024-11-28

En Düşük Fiyat0.000240897685902241,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaMoongate, gerçek dünya etkinlikleri için bir farkındalık varlığı protokolüdür. Markaların erişim, ödüller ve topluluk katılımı için akıllı tokenler arz etmesini sağlarken, tüketiciler de dijital cüzdanlarında varlık olarak kendi katılım verilerine sahip olurlar. Veri pazarımız aracılığıyla kullanıcılar, ödüllerin kilidini açmak için verilerini markalarla paylaşabilir ve reklam harcamalarını Google gibi platformlardan doğrudan son kullanıcıya yönlendirebilir - Farkındalık ekonomisinde değer değişimi için yeni bir model.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.