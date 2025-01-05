MICRO

MicroGPT, her seviyeden geliştirici için yazılım geliştirmeyi kolaylaştırmak ve demokratikleştirmek için tasarlanmış gelişmiş bir yapay zeka platformudur. Gerçek zamanlı kodlama önerileri, IDE entegrasyonu ve benzersiz bir "Kodla Kazan" ödül sistemi sunan MicroGPT, erişilebilirlik ve üretkenliğe vurgu yaparak kullanıcıları mobil, web ve masaüstünde verimli ve işbirliği içinde kodlama konusunda güçlendirir.

Kripto AdıMICRO

SıralamaNo.2940

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz749,486,183

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.7494%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.055855382276555225,2025-01-05

En Düşük Fiyat0.000164977224472432,2025-11-23

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

