MIDLE

Midle, kullanıcı kazanımını, etkileşimini ve elde tutmayı geliştirmek isteyen markalar için başvurulacak pazarlama platformudur. Yenilikçi görev-kazanç iş modeli ve gelişmiş veri işleme yetenekleri ile ölçülebilir ve sürdürülebilir pazarlama sonuçları sunmayı amaçlamaktadır.

Kripto AdıMIDLE

SıralamaNo.4110

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.07957918084986623,2025-01-22

En Düşük Fiyat0.000064020577167943,2025-11-07

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

