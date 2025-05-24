MIH

MIH, geleneksel ödeme sistemlerinin güçlü yönlerini blok zinciri teknolojisinin avantajlarıyla birleştirerek yeni nesil ödeme platformu olmayı hedeflemektedir. Projenin temel amacı, DeFi (Merkeziyetsiz Finans) modelini geleneksel PG (Ödeme Ağ Geçidi) sistemine entegre ederek hem kullanıcılar hem de satıcılar için verimli ve ödül tabanlı bir ödeme ortamı sağlamaktır.

Kripto AdıMIH

SıralamaNo.4675

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz2,000,000,000

Toplam Arz2,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.2906789086987264,2025-11-23

En Düşük Fiyat0.004984983031285195,2025-05-24

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.



