Gömülü blok zinciri. Herhangi bir cihazın tam bir yapı ve değerleme düğümü çalıştırmasına izin veren tek Katman 1 Protokolü'dür. Minima'yı kullanan herhangi bir uç cihaz, güvenli bir şekilde iletişim kurmak ve sorunsuz bir şekilde token oluşturmak, yönetmek ve göndermek için kendi ekonomik aracı hâline gelebilir. Minima, #DePIN #RWA #AI ve #Enterprise için kullanım örneği sunmak üzere Web3 ve Web2 içinde büyüyen bir ortak ekosistemine sahiptir.

Kripto AdıMINIMA

SıralamaNo.1438

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.06%

Dolaşımdaki Arz402,666,667

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz999,979,705

Dolaşım Oranı0.4026%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.13507396487566234,2024-12-06

En Düşük Fiyat0.007813607907401364,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriMINIMA

