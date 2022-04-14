MINX

Modern Innovation Network ($MINX), amiral gemisi projemiz NANITE ile GameFi devriminin ön saflarında yer alıyor. Bu yenilikçi FPS oyunu, oyuncuların yetenekleri için adil bir şekilde ödüllendirilmesini sağlayan beceri tabanlı bir ödül ekosistemine sahiptir. Enflasyon karşıtı bir girişim olarak $MINX, istikrarlı ve sürdürülebilir bir oyun içi ekonomi sağlar. Tamamen indirilebilir ve oynanabilir olan NANITE, oyunculara blok zinciri teknolojisi ve oyun mükemmelliğinin birleştiği sürükleyici bir deneyim sunuyor. Bize katılın ve $MINX ve NANITE ile oyun dünyasının geleceğini deneyimleyin.

Kripto AdıMINX

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz2,369,015

Maksimum Arz0

Toplam Arz35,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

Sektör

Sosyal Medya

