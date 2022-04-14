MITO

Mitosis, kullanıcı mevduatlarını Mitosis Zinciri üzerinde Vanilla Varlıklara dönüştürerek, likit olmayan likidite pozisyonlarını programlanabilir ve birleştirilebilir yapı taşlarına dönüştüren bir DeFi protokolüdür. Bu Vanilla Varlıklar, daha sonra Matrix (özenle seçilmiş kampanyalar) veya EOL (kolektif yönetişim odaklı tahsis) aracılığıyla getiri sağlayan fırsatlara tahsis edilebilir. Protokol, bireysel mevduatları bir araya getirerek, daha önce yalnızca büyük katılımcılara sunulan yüksek getirili fırsatlara toplu pazarlık gücüyle erişim sağlayarak DeFi'deki likidite verimsizliği sorunlarını çözer. Bu sayede, pozisyon tokenleri (miAssets/maAssets) alınıp satılabilir, teminat olarak kullanılabilir veya karmaşık finansal araçlara dönüştürülebilir. MITO, gMITO ve LMITO olmak üzere üç tokenli sistemi ve yönetişim mekanizmaları aracılığıyla Mitosis, sürdürülebilir teşvik uyumu sağlayarak daha önce merkeziyetsiz finansta mümkün olmayan ileri düzey finans mühendisliği yeteneklerini etkinleştirirken, üstün getiriler için erişimi demokratikleştirir.

