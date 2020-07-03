MLN

Eskiden Melon Protocol olarak bilinen Enzyme, kullanıcıların kasalar aracılığıyla kripto alım satım stratejileri uygulamasına olanak tanıyan bir zincir üstü varlık yöneticisidir. MLN, platformun yerel tokenidir ve "geri al ve yak" token modelinde Enzyme kullanıcıları tarafından dolaylı yoldan gaz ücreti olarak ödenir.

Kripto AdıMLN

SıralamaNo.853

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)203.83%

Dolaşımdaki Arz2,987,810.42346539

Maksimum Arz∞

Toplam Arz2,988,430.03913731

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2020-07-03 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği270.0450134277344,2018-01-04

En Düşük Fiyat1.79671464105,2020-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

