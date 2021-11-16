MLT

MILC platformu, Alman 'Welt der Wunder TV" tarafından yaratılan ilk canlı Medya Metaverse'dir. Profesyonel medya endüstrisini hayranlarına doğrudan bağlayan, önde gelen iş ve eğlence Metaverse'lerinden biri olmayı hedefliyor.

Kripto AdıMLT

SıralamaNo.1412

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.03%

Dolaşımdaki Arz124,423,460.93

Maksimum Arz0

Toplam Arz200,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.0796724468337888,2021-11-16

En Düşük Fiyat0.005568243264070605,2025-04-09

Herkese Açık Blok ZinciriETH

