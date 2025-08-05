MMON

MMON, gündelik çevrimiçi oyunlar, meme kültürü ve blok zinciri tabanlı teşvikleri bir araya getiren büyüyen bir Web3 oyun ekosisteminin merkezinde yer alan, fayda odaklı bir ERC-20 tokendir. Token, kendi oyun platformuna yerel olarak entegre edilmiştir ve hem erişim anahtarı hem de ödül mekanizması olarak kullanılır. Tüm oyunlar, şeffaf akıllı sözleşme sistemleriyle çalıştırılarak adalet ve güvenilirlik sağlar.

Kripto AdıMMON

SıralamaNo.3763

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz9,000,000,000

Toplam Arz9,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.033587701405161124,2025-08-07

En Düşük Fiyat0.02469958286411845,2025-08-05

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaMMON, gündelik çevrimiçi oyunlar, meme kültürü ve blok zinciri tabanlı teşvikleri bir araya getiren büyüyen bir Web3 oyun ekosisteminin merkezinde yer alan, fayda odaklı bir ERC-20 tokendir. Token, kendi oyun platformuna yerel olarak entegre edilmiştir ve hem erişim anahtarı hem de ödül mekanizması olarak kullanılır. Tüm oyunlar, şeffaf akıllı sözleşme sistemleriyle çalıştırılarak adalet ve güvenilirlik sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.