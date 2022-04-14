MMOSH

MMOSH (Massively Multiplayer On-chain Shared Hallucination), çeşitli erişim cihazları ve yazılım platformları aracılığıyla kullanılabilen merkeziyetsiz, izin gerektirmeyen ve şekillendirilebilir bir sanal dünyadır. Protokolümüz, SocialFi, GameFi, DeFi ve Yapay Zeka'nın en iyilerini birleştirerek, zincir üzerinde akıllara durgunluk veren uygulamalar sunmak ve yaygınlaştırmak için içerik üreticileri ve yapımcıları ortaya çıkaran bütünleşik bir ekosistem oluşturur.

Kripto AdıMMOSH

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
