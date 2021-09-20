MMUI

MetaMUI, geleneksel krediye dayalı ekonomiyi sürdürülebilir, kitle yatırımı modeliyle değiştirerek küresel finansal altyapıyı dönüştürmek için tasarlanmış merkeziyetsiz, kimlik tabanlı bir meta blok zinciridir. Blok zinciri mutabakatına veya merkezi sunuculara ihtiyaç duymadan gizliliği koruyan, yönetmeliklere uygun dijital para birimleri sağlayarak dijital para birimi açmazını (gizlilik, kimlik ve programlanabilirlik) benzersiz bir şekilde çözer. Kodsuz Blockchain-as-a-Service (BaaS) pazarında liderliği hedefleyen MetaMUI, kimlik ve token blok zincirlerini entegre eden, dApp geliştirmeyi kolaylaştıran ve Avacloud, Ripple ve Ethereum gibi rakipleri geride bırakan hepsi bir arada bir platform sunuyor. Sürdürülebilir token ekonomisi, yönetim, kimlik kaydı, varlık tokenleştirmesi ve daha fazlası için hizmet ücretleriyle beslenir ve uzun vadeli değer artışı sağlar. Eşler arası çevrimdışı ödemeler, güvenli varlık doğrulama ve merkeziyetsiz kimlik hizmetleri gibi gelişmiş özellikleriyle MetaMUI, dijital finans, CBDC'ler ve blok zinciri inovasyonunda liderlik edecek şekilde konumlandırılmıştır.

Kripto AdıMMUI

SıralamaNo.757

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.11%

Dolaşımdaki Arz476,246,491

Maksimum Arz800,000,000

Toplam Arz800,000,000

Dolaşım Oranı0.5953%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.96302911550904,2021-09-20

En Düşük Fiyat0.02990363044572816,2024-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriMMUI

Sektör

Sosyal Medya

