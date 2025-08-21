MNEMO

Mnemonics, TON blok zincirinde topluluk odaklı bir meme coin projesidir ve stratejik mücadeleler ve token değişimleri gibi oyunlaştırılmış etkinlikler aracılığıyla meme coin meraklılarını ve TON destekçilerini bir araya getirir. Projenin misyonu, zenginliği merkeziyetsizleştirmek ve kapsayıcı, aktif bir topluluğu teşvik etmektir.

Kripto AdıMNEMO

SıralamaNo.8428

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz28,000,000,000

Toplam Arz28,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000081891098573923,2025-08-21

En Düşük Fiyat0.000000150465230249,2025-10-28

Herkese Açık Blok ZinciriTONCOIN

HakkındaMnemonics, TON blok zincirinde topluluk odaklı bir meme coin projesidir ve stratejik mücadeleler ve token değişimleri gibi oyunlaştırılmış etkinlikler aracılığıyla meme coin meraklılarını ve TON destekçilerini bir araya getirir. Projenin misyonu, zenginliği merkeziyetsizleştirmek ve kapsayıcı, aktif bir topluluğu teşvik etmektir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.