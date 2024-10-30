MNFT

MNFT, fayda ve yönetim tokenidir. Topluluğumuza yaklaşan çeşitli token kullanımlarından yararlanma ve MongolNFT pazarına, DAO'ya, Canlı Yayın hizmetlerine, Oyun ve DeFi projelerine aktif katılımı teşvik etme fırsatı veriyor.

Kripto AdıMNFT

SıralamaNo.1947

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz142,323,745,596

Maksimum Arz400,000,000,000

Toplam Arz161,473,966,228.24133

Dolaşım Oranı0.3558%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000290030640478054,2024-10-30

En Düşük Fiyat0.000002998725108824,2024-10-31

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaMNFT, fayda ve yönetim tokenidir. Topluluğumuza yaklaşan çeşitli token kullanımlarından yararlanma ve MongolNFT pazarına, DAO'ya, Canlı Yayın hizmetlerine, Oyun ve DeFi projelerine aktif katılımı teşvik etme fırsatı veriyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
MNFT/USDT
MongolNFT
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (MNFT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
MNFT/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (MNFT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...