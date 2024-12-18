MNRY

Moonray, $MNRY tarafından desteklenen ve oyun, çizgi roman ve animasyon alanlarında çok çeşitli projeleri destekleyen merkeziyetsiz bir oyun ve eğlence ağıdır. Moonray Studio tarafından geliştirilen ilk oyun olan Moonray Game, AAA, yakın dövüş tarzı, arena savaşı PVP'dir. Moonray sizi yoğun, hızlı tempolu savaşların hem hücum hem de savunmada ustalık gerektirdiği başka bir dünyaya ait çok oyunculu bir savaş arenasına sürükler. Oyun Epic Game Store'da yayında ve yakında PlayStation'a geliyor.

Kripto AdıMNRY

SıralamaNo.2867

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.04%

Dolaşımdaki Arz192,086,026.5

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.192%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.21100218257573045,2024-12-18

En Düşük Fiyat0.000842753334318674,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

