Minati, finansta devrim yaratmak için DeFi, yapay zeka ve blok zincirini birleştiren lider bir dijital para platformudur. Bireylerin finansal kaderlerini kontrol etmeleri için şeffaf ve güvenli bir ekosistem yaratıyoruz. Blok zincirinden yararlanarak, işlemleri değişmez bir deftere kaydediyor, şifreleme ve güçlü koruma yoluyla güvenliğe öncelik veriyoruz.

Kripto AdıMNTC

SıralamaNo.1794

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)9.86%

Dolaşımdaki Arz6,275,000

Maksimum Arz9,100,000

Toplam Arz9,100,000

Dolaşım Oranı0.6895%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği151.21370808400758,2023-09-07

En Düşük Fiyat0.005481894977823257,2023-09-07

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

