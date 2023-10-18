MNT

Mantle, amacı merkeziyetsiz bir şekilde token ile yönetilen teknolojilerin kitlesel olarak benimsenmesi olan, hızla büyüyen, DAO liderliğindeki bir Web 3.0 ekosistemidir. Mantle Ecosystem, Mantle Network, Mantle Governance (DAO) ve Mantle Treasury gibi Mantle ürünlerini içerir. Mantle token ($MNT), ekosistemin birleşik ürün ve yönetim tokenidir.

Kripto AdıMNT

SıralamaNo.31

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı0.0011%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3,19%

Dolaşımdaki Arz3 252 944 055,636841

Maksimum Arz6 219 316 795

Toplam Arz6 219 316 794,89

Dolaşım Oranı0.523%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.8483211414609104,2025-10-09

En Düşük Fiyat0.3136311821650813,2023-10-18

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaMantle, amacı merkeziyetsiz bir şekilde token ile yönetilen teknolojilerin kitlesel olarak benimsenmesi olan, hızla büyüyen, DAO liderliğindeki bir Web 3.0 ekosistemidir. Mantle Ecosystem, Mantle Network, Mantle Governance (DAO) ve Mantle Treasury gibi Mantle ürünlerini içerir. Mantle token ($MNT), ekosistemin birleşik ürün ve yönetim tokenidir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
