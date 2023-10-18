MNT

Mantle, amacı merkeziyetsiz bir şekilde token ile yönetilen teknolojilerin kitlesel olarak benimsenmesi olan, hızla büyüyen, DAO liderliğindeki bir Web 3.0 ekosistemidir. Mantle Ecosystem, Mantle Network, Mantle Governance (DAO) ve Mantle Treasury gibi Mantle ürünlerini içerir. Mantle token ($MNT), ekosistemin birleşik ürün ve yönetim tokenidir.

Kripto AdıMNT

SıralamaNo.31

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0011%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3.19%

Dolaşımdaki Arz3,252,944,055.636841

Maksimum Arz6,219,316,795

Toplam Arz6,219,316,794.89

Dolaşım Oranı0.523%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.8483211414609104,2025-10-09

En Düşük Fiyat0.3136311821650813,2023-10-18

Herkese Açık Blok ZinciriETH

