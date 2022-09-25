MOBX

MOBIX, kullanıcıları bisiklet, e-Bisiklet, scooter, kaykay vb. gibi çevre dostu ulaşım araçlarını kullanmaları halinde ödüllendirir. Emisyonsuz hareket etmeyi seçerek MOBX tokenleri kazanabilirsiniz! Token, mikromobilite hizmeti ve altyapı sağlayıcılarının hizmetlerinin otomatik, bağlamsal bir şekilde tanıtılması için zamanla temel teşvik aracı haline gelecektir.

Kripto AdıMOBX

SıralamaNo.7393

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%0,00

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz104.860.851

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.3530778122874511,2022-09-25

En Düşük Fiyat0.011573141688408596,2025-03-04

Herkese Açık Blok ZinciriFET

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
MOBX/USDT
MOBIX
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (MOBX)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
