MODE

Mode, Optimism ile birlikte Superchain inşa Modüler DeFi L2'dir. Mode'un amacı, geliştiricileri ve kullanıcıları dünya standartlarında uygulamalardan oluşan bir ekosistemi büyütmeleri ve katkıda bulunmaları karşılığında doğrudan ödüllendirilmeleri için güçlendirmektir.

Kripto AdıMODE

SıralamaNo.1771

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz2,500,000,009

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.11766770346399462,2024-05-07

En Düşük Fiyat0.000621364734894936,2025-11-04

Herkese Açık Blok ZinciriMODE

Sektör

Sosyal Medya

