MONPRO

Mon Protocol, blok zincirine özgü IP'lerin ve oyunların geliştiricisi ve lider yayıncısı olmayı hedeflemektedir. Blok zincirine özgü oyun projelerinin daha geniş oyuncu ve hayran kitlelerine ulaşmasını sağlayarak benimsenmeyi en üst düzeye çıkarır.

Kripto AdıMONPRO

SıralamaNo.1268

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.42%

Dolaşımdaki Arz593,782,391.1773334

Maksimum Arz0

Toplam Arz999,517,431

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.9595624143978051,2024-05-27

En Düşük Fiyat0.009898610187615772,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaMon Protocol, blok zincirine özgü IP'lerin ve oyunların geliştiricisi ve lider yayıncısı olmayı hedeflemektedir. Blok zincirine özgü oyun projelerinin daha geniş oyuncu ve hayran kitlelerine ulaşmasını sağlayarak benimsenmeyi en üst düzeye çıkarır.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MONPRO/USDT
MON Protocol
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (MONPRO)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
