MoonEdge, Gaming, DeFi, AI, Scaling Solutions ve ZK Technology gibi yüksek performanslı dikeylerde öne çıkan girişimleri başlatarak ve kuluçkaya bırakarak Web3'ün benimsenmesini hızlandırıyor. İçerik üreticilere ve geliştiricilere finansman, topluluk oluşturma, pazarlama ve sağlam bir ortaklık ağına erişim sunuyor. Bu çerçeve, üst düzey projelerin yalnızca MoonEdge topluluğuna değil, aynı zamanda daha geniş bir kitleye başarılı bir şekilde sunulmasını sağlamayı amaçlıyor.

Kripto AdıMOONED

SıralamaNo.6466

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz200,000,000

Toplam Arz200,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği92.01253174997873,2022-01-19

En Düşük Fiyat0.00144260250774885,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

