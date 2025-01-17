MORPHO

Morpho, geliştirilmesine ve benimsenmesine katkıda bulunan farklı kuruluşlar ve bireyler ile merkeziyetsiz bir borç verme protokolüdür. Morpho en son protokol sürümüdür ve Morpho Optimizers'dan bağımsızdır. Morpho, değişmez ve verimli borç verme piyasalarının izinsiz bir şekilde oluşturulmasına olanak tanıyan basit bir borç verme ilkel katmanıdır. Protokol, etkileşimleri ve entegrasyonları kolaylaştıran EVM akıllı sözleşmeleriyle birlikte gelir.

Kripto AdıMORPHO

SıralamaNo.95

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)4.97%

Dolaşımdaki Arz378,399,573.362429

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz999,999,999.8010328

Dolaşım Oranı0.3783%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği4.172571665276972,2025-01-17

En Düşük Fiyat0.6364088038654228,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaMorpho, geliştirilmesine ve benimsenmesine katkıda bulunan farklı kuruluşlar ve bireyler ile merkeziyetsiz bir borç verme protokolüdür. Morpho en son protokol sürümüdür ve Morpho Optimizers'dan bağımsızdır. Morpho, değişmez ve verimli borç verme piyasalarının izinsiz bir şekilde oluşturulmasına olanak tanıyan basit bir borç verme ilkel katmanıdır. Protokol, etkileşimleri ve entegrasyonları kolaylaştıran EVM akıllı sözleşmeleriyle birlikte gelir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.