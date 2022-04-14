MRLN

Project Merlin, blok zinciri altyapısını DAO odaklı yönetimle birleştirerek girişimcileri, yatırımcıları ve toplulukları güçlendiren modüler, merkeziyetsiz bir ekosistemdir. Crowdfunding, GIG Freelance Marketplace, Community Engagement ve IDO Launchpad olmak üzere dört temel platform etrafında oluşturulan bu ekosistem, fikir sunumu, değerlendirme, finansman, uygulama ve topluluk büyümesi gibi aşamaları kapsayan uçtan uca bir Web3 çerçevesi sunar.

Kripto AdıMRLN

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz800,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriARB

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.